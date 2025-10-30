Норвежскую наемницу ВСУ заочно приговорили к 13 годам колонии

Верховный суд ДНР признал виновной в наемничестве гражданку Норвегии Сандру Эйру. Ее заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Фигурантка вступила в Интернациональный легион ВСУ в феврале 2022 года. Вплоть до лета 2025 года она участвовала в боях против российских военнослужащих в ДНР. За это ей заплатили более 2 млн руб. Наемницу объявили в международный розыск, она заочно арестована.

В марте член российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями рассказал на переговорах в Вене, что с начала спецоперации в ВСУ вступили более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. По данным Минобороны России, в боях были ликвидированы несколько тысяч наемников. Больше всего бойцов прибывает из США, Британии, Канады и Грузии.

