Театр кукол имени Образцова возглавил Илья Морозов

Елена Булукова покинула пост директора Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова. Исполняющим обязанности директора назначен Илья Морозов, занимавший должность замдиректора, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр кукол имени Образцова Фото: Театр кукол имени Образцова

Елена Булукова возглавляла театр с мая 2021 года. Вчера Минкульт объявил о ее назначении гендиректором МХАТ им. Горького. Госпожа Булукова — лауреат премии правительства в области культуры, а также мастер продюсерского факультета ГИТИСа.

Предыдущий гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман был уволен с поста в сентябре. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 27 млн руб. от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс».

