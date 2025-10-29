Елена Булукова назначена гендиректором МХАТ им. Горького

Гендиректором МХАТ им. Горького назначена Елена Булукова, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ на официальной странице во «ВКонтакте».

Елена Булукова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елена Булукова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Елена Булукова — лауреат премии правительства РФ в области культуры, а также мастер продюсерского факультета ГИТИСа, написано в сообщении. С мая 2021 года госпожа Булукова занимала должность директора в театре кукол имени С. В. Образцова.

Бывший гендиректор театра Владимир Кехман был уволен с поста в сентябре приказом Минкультуры. В его отношении возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 27 млн рублей от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс». Также господин Кехман является фигурантом дела о растрате при реконструкции старой сцены театра.

