Дума ХМАО лишит мандата депутата от «Единой России» за сокрытие ВНЖ в Италии

Дума Ханты-Маснийского автономного округа (ХМАО-Югра) планирует лишить мандата депутата от «Единой России» (ЕР), председателя совета директоров компании «Автобан» Алексея Андреева 30 октября, следует из повестки очередного заседания окружного парламента. Ранее на единоросса было возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неуведомление о наличии вида на жительство). Согласно обвинению, вид на жительство (ВНЖ) в Италии Алексей Андреев получил в 2021 году, будучи депутатом региональной думы, однако он своевременно не уведомил компетентные органы о наличии документа.

Алексей Андреев

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югра Алексей Андреев

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югра

В августе Мегионский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу депутата на приговор о признании его виновным в совершении преступления по ст.330.2 УК РФ, и отменил его штраф в размере 100 тыс. руб. «за истечением срока давности». «Постановлено считать верным указание на неисполнение Алексеем Андреевым возложенной на него установленной законодательством обязанности по подаче уведомления о наличии у него ВНЖ»,— подчеркнули тогда в суде.

Алексей Андреев избирался в думу ХМАО с 1999 года: был депутатом третьего-седьмого созывов окружного парламента. В 2021 году он одержал победу в Мегионском одномандатном округе №16 с 10,7 тыс. голосами, опередив кандидатов от ЛДПР Артема Зайцева (получил поддержку 5 тыс. избирателей) и от Российской партии свободы и справедливости Александра Строганова (4,6 тыс.). После получения мандата Алексей Андреев вошел в комитет думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике.

Параллельно с депутатской деятельностью Алексей Андреев с 1999 года работал генеральным директором строительно-инвестиционного холдинга «Автобан». По данным сервиса Kartroteka.ru, выручка компании в 2024 году составила 133,3 млрд руб., чистая прибыль — 6,5 млрд руб. В феврале 2025 года Алексей Андреев оставил должность и получил пост председателя совета директоров «Автобана» для «решения стратегических задач компании».

Василий Алексеев