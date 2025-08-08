Экспертиза по любым вопросам

У российских губернаторов могут появиться заместители по «социальной архитектуре». К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), прошедшего 8 августа. Новая специальность даст ответы на «вызовы времени», аккумулировав компетенции из разных гуманитарных отраслей. При этом она «не похоронит» привычные политтехнологические форматы, заверили эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Институт «социальных архитекторов», чьи компетенции должны дополнить классический технологический подход взаимодействия власти и граждан, был презентован зимой в рамках тематического кадрового конкурса. Модель разрабатывают и продвигают чиновники из управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. 5 августа о разработке профессионального стандарта «Социальный архитектор» на выездной научно-практической конференции в Севастополе сообщил начальник управления Александр Харичев. Ранее на ПМЭФ он же анонсировал открытие соответствующих программ на базе МГУ, РГГУ и МГИМО. По словам господина Харичева, «время политтехнологий» минуло, поскольку «социальная архитектура» стала «гораздо важнее и общественно значимее».

По мнению управляющего директора ЭИСИ Фирдуса Алиева, «социальная архитектура» политтехнологии «не похоронит»: электоральные циклы сохранятся, однако навыки отдельных специалистов «настолько высоки, что они могут выходить за рамки этих циклов». Впрочем, по словам господина Алиева, текущее «электоральное предложение» должно учитывать запрос избирателей на образ будущего, который и призваны сформулировать «социальные архитекторы».

Ключевым предметом деятельности новых специалистов должно стать «общественное благо», пояснил эксперт.

При этом «социальные архитекторы» должны будут отвечать на вызовы, связанные среди прочего с демографией, сохранением межэтнического и межконфессионального согласия, семейными ценностями.

«Все это требует оформления в проекты так, чтобы они были восприняты обществом, чтобы общество к ним присоединялось»,— объяснил Фирдус Алиев.

«Пейзаж» для возникновения «социальной архитектуры» сформировался подходящий, отметил глава ВЦИОМа Валерий Федоров, приведя такие его характеристики, как рост геополитических и социальных вызовов, неопределенности путей развития страны, запрос общества на образ будущего и невысокий уровень социального прогнозирования. Новая отрасль ответит за создание смыслов, запуск социальных нововведений, укоренение и изменение ценностей, привычек и поведения населения, продолжил социолог. Среди практических задач — проектирование социальных изменений, аналитическая поддержка власти, разработка стратегий для решения задач в политике, безопасности, экономике, культуре и др. «Социальная архитектура стоит на стыке, ранее для этого использовали слово "междисциплинарность", сейчас больше говорят об интегрированности»,— пояснил Валерий Федоров.

Фирдус Алиев предположил, что при внедрении новой специальности вузы сделают акцент на характерные для себя наборы компетенций. К примеру, МГУ сосредоточится на политологических аспектах, ВШЭ — на медиакоммуникациях, РАНХиГС — государственном управлении и т. д. Стартовавший же конкурс, по словам эксперта, служит «лабораторией» для пробации форматов применения специальности.

Непосредственно на практике «социальная архитектура» вполне может быть встроена на уровне региональных властей, предположил эксперт: «Хорошая идея, что у губернаторов должны появиться такие замы». По словам господина Алиева, ранее в ответ на вызовы времени в систему успешно встроились пресс-службы, интернет-подразделения, службы работы с запросами населения и др. «Если время показывает, что губернаторы должны взаимодействовать со специалистами отрасли, они взаимодействуют»,— резюмировал эксперт.

Григорий Лейба