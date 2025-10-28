Ураган «Мелисса» привел к гибели 7 человек

По меньшей мере 7 человек погибли на Ямайке, Гаити и в Доминиканской республике в результате урагана «Мелисса». По оценкам Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), «Мелисса» стал самым мощным ураганом этого года в мире, а также крупнейшим в истории Ямайки за все время сбора таких данных, то есть за последние 174 года. Об этом сообщает The Independent.

Как указывают эксперты, «Мелисса» — один из самых быстро набирающих силу ураганов. Ему понадобилось всего 18 часов, чтобы из обычного тропического шторма усилиться до урагана 4 категории, а затем быстро перейти в категорию 5 со скоростью ветра до 282 км/ч. Эксперты предупреждают, что «Мелисса» приведет «к масштабным повреждениям инфраструктуры, долговременным перебоям с электричеством и связью и изоляции отдельных районов».

По оценкам NHC, ураган принесет с собой на Ямайку от 38 см до 76,2 см осадков, в некоторых районах этот уровень может доходить до 101,6 см. Власти Ямайки призвали жителей эвакуироваться из прибрежных и низко расположенных районов. Как заявил представитель правительства Ямайки Десмонд Маккензи, «Кингстон расположен низко, очень низко. Ни один из районов города не защищен от наводнения». По мнению чиновника, «многие из этих районов не переживут наводнения». Министр информации Ямайки Дэйна Моррис Диксон отметила, что сила урагана «беспрецедентная». «Нам сообщили об уровне осадков. Мы таких цифр никогда раньше не слышали», — заявила она.

Алена Миклашевская