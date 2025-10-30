Президент Кубы сообщил о масштабных разрушениях из-за урагана «Мелисса»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о масштабных разрушениях в республике после прохождения по ее территории урагана «Мелисса». ООН выделила по $4 млн долларов для Гаити и Кубы из Центрального фонда реагирования на ЧС. Средства предназначены для помощи в подготовке к урагану и смягчении его последствий.

«Раннее утро выдалось очень тяжелым... Масштабные разрушения, и ураган "Мелисса" все еще бушует над территорией Кубы»,— написал он в соцсети X, призвав население оставаться в безопасных укрытиях. Глава республики заверил, что восстановление начнется, как только позволят условия.

«Мелисса» обрушилась на восточное побережье Кубы в ночь на 29 октября. В Гаване наблюдались сильный ветер и ливень, прерывалось электроснабжение. Ранее ураган достиг побережья Ямайки, где вызвал значительные разрушения, будучи ураганом высшей, пятой, категории по шкале Саффира—Симпсона. Сейчас «Мелисса» считается ураганом третьей категории.