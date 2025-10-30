Прокурор Парижа подтвердила арест пятерых человек по делу об ограблении Лувра

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что полиция Франции арестовала пятерых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Первые двое задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых, по словам прокурора, был «целью следствия».

«Один из них был одной из целей следствия, поскольку у нас были обнаружены следы его ДНК, которые, с нашей точки зрения, связывают его с совершенной кражей»,— сказала госпожа Бекко в эфире телеканала RTL. По ее словам, полиция продолжает устанавливать личности всех причастных.

Лувр ограбили 19 октября. Двое неизвестных проникли в музей и украли девять драгоценностей из собраний французских королей и императоров. Сообщники ожидали их на улице. Злоумышленники похитили восемь ювелирных изделий общей стоимостью около €88 млн.

Первых двух подозреваемых полиция задержала 26 октября. Одного из них силовики поймали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке вылететь в Алжир. Второго обнаружили в парижском пригороде Сен-Дени. Источники RTL сегодня сообщали, что были арестованы еще пять новых подозреваемых. Их всех задержали вчера вечером практически одновременно в разных районах Парижа.