Поставки редкоземов, борьба с фентанилом, нефть и газ: о чем договорились Трамп и Си

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что достигнутые с Китаем договоренности «обеспечат процветание и безопасность миллионам американцев». Господин Трамп назвал «отличной» свою встречу с китайским коллегой, заявив, что сторонам удалось прийти к согласию по многим вопросам. Среди них — договоренности о возобновлении поставок американской сои в Пекин, поставках редкоземельных элементов и минералов, совместная борьба с фентанилом и возможное нефтегазовое соглашение. Оценки Дональда Трампа — в материале «Ъ».



О торговом соглашении КНР и США

Я полагаю, что мы подпишем торговое соглашение.

Об экспорте сои

Закупки сои и других продуктов американских фермеров начнутся незамедлительно. Это замечательная новость.

Для меня большая честь, что президент Си Цзиньпин разрешил Китаю начать закупку огромного количества соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов. Наши фермеры будут очень довольны.

О поставках редкоземельных металлов

Кроме того, Китай согласился продолжить поставки редкоземельных элементов, важнейших минералов, магнитов и прочего открыто и свободно.

Китай — главный поставщик редкоземельных металлов на мировой рынок. Более года назад Пекин разработал сложный свод правил, призванных контролировать экспорт минералов. 9 октября китайские власти публично объявили, что вводят строгий контроль за экспортом редкоземельных металлов и связанных товаров. В ответ Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары.

О нефтегазовой сделке

«Китай также согласился начать процесс закупок американских энергоносителей. На самом деле, может состояться очень масштабная сделка, связанная с покупкой нефти и газа у Великого штата Аляска».

О фентаниловом кризисе

«Мы договорились всячески пресекать контрабанду китайского фентанила в США. Это очень сложный вопрос, который еще будет обсуждаться».

«Очень важно, что Китай решительно заявил, что они будут усердно работать с нами, чтобы остановить приток фентанила в нашу страну. Они помогут нам покончить с фентаниловым кризисом»

«Мы снизим вдвое так называемую фентаниловую надбавку на импорт товаров из Китая».

В марте президент США удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%. Свои действия он объяснил тем, что КНР не предприняла «адекватных шагов» для борьбы с синтетическими опиоидами, включая фентанил. В начале октября господин Трамп объявил о введении с ноября 100-процентных пошлин на китайские товары.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялись сегодня в в южнокорейском городе Кёнчжу. Их встреча продлилась 1 час 40 минут. Господин Трамп оценил встречу на «12 из 10» и заявил, что сторонам удалось прийти к соглашению по торговой сделке. По его словам, Вашингтон немедленно возобновит поставки сои в КНР, а также снизит пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь, Пекин снимет ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Американский лидер также сообщил, что планирует в апреле посетить Китай, а после ждет Си Цзиньпина в США с ответным визитом. Си Цзиньпин по итогам переговоров заявил, что Китай и США пришли к консенсусу по решению экономических проблем. Он сообщил, что у двух стран хорошие перспективы в совместной борьбе с нелегальной иммиграцией, телефонным мошенничеством, и отмыванием денег.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «США и Китай нашли решения».

Анастасия Домбицкая