Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на «12 из 10»

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной встречу с лидером Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. По словам американского президента, он высоко оценивает результаты переговоров, поскольку было принято «много важных решений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы собираемся опубликовать заявление по некоторым деталям (переговоров.— “Ъ”), но, я думаю, по шкале от нуля до 10, где 10 — это лучше всего, я бы сказал, что встреча прошла на 12»,— сказал господин Трамп журналистам на борту Air Force One. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина длились более полутора часов. В начале встречи лидер Китая отметил, что американские и китайские переговорщики достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических вопросов.