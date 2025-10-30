США и Китай нашли решения

Торговая сделка между Китаем и США достигнута. Об этом заявил Дональд Трамп после переговоров с Си Цзиньпином. Вашингтон немедленно возобновляет поставки сои в КНР, а также снижает пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. Прежде Трамп обещал ввести 100-процентные тарифы. Предполагалось, что они вступят в силу с 1 ноября. Но после переговоров от такого решения отказались. В свою очередь Пекин снимает ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

По словам Трампа, сделка рассчитана на год, после чего будет пересматриваться. Вскоре соглашение будет подписано, отметил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп: Си Цзиньпин — великий лидер могучей страны. Я думаю, мы пришли сразу к нескольким очень важным решениям. Подробности сообщим чуть позже. Я полагаю, что мы подпишем торговое соглашение. Закупки сои и других продуктов американских фермеров начнутся незамедлительно. Это замечательная новость. Также мы договорились всячески пресекать контрабанду китайского фентанила в США. Это очень сложный вопрос, который еще будет обсуждаться. Однако я уже решил, что мы снизим вдвое так называемую фентаниловую надбавку на импорт товаров из Китая. Чипы мы тоже обсудили. Председатель КНР заявил, что США уже поставляют продвинутые микросхемы в Китай. Также Пекин чуть позже проведет переговоры с Nvidia. Мы пришли к соглашению и по другим вопросам. Я прилечу в Китай в апреле, а после Си Цзиньпин приедет в Вашингтон или Палм-Бич. Российско-украинский конфликт мы тоже обсудили. Понимаем, что дальнейшая эскалация зашла в тупик. Это безумие, но Си Цзиньпин собирается помочь нам. Мы прорабатываем вопрос урегулирования. По поводу поставок российской нефти: Китай ее уже давно закупает, это важно для него, но сегодня мы не затрагивали эту тему. Обсудим чуть позже, когда поймем, какое решение устроит и Пекин, и Вашингтон.

В целом Трамп оценил встречу с Си на 12 баллов из 10. Однако итоги переговоров сложно назвать успешными в контексте дальнейшего развития отношений Пекина и Вашингтона, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин: «Это ограниченные позитивные результаты. Стороны не сняли свои основные противоречия, но договорились стабилизировать отношения. Сохраняется высокий уровень тарифов, который предопределяет постепенное сокращение американо-китайской торговли. 47% — это очень много, по сути, снята только часть так называемого фентанилового тарифа. Видимо, стороны договорились не наносить друг другу удары по производственным цепочкам там, где они монополисты. Для Китая это редкоземельные металлы и ряд других изделий, например, аккумуляторы и так далее. Для американцев это некоторые виды микроэлектроники и продукция для гражданской авиации. Явно замах был на что-то большее.

Что касается российской нефти, Китай много раз очень жестко заявлял о том, что он не будет в угоду США как-то ограничивать свои связи с Россией. Инструментов влияния на Китай по этому вопросу немного. Они явно не будут пытаться включать это в общую сделку по торговым вопросам, потому что двусторонняя торговля для Трампа важнее. Китай и США вошли в состояние очень жесткого противостояния, и эта встреча практически никак ситуацию не улучшает.

Для КНР было бы абсурдом оттолкнуть от себя ключевого партнера и союзника, чтобы сделать приятное главному врагу».

Незадолго до начала встречи с Си Цзиньпинем Трамп приказал Пентагону незамедлительно начать испытания ядерного оружия впервые со времен окончания холодной войны. Президент назвал их уместными и пообещал привести конкретные детали чуть позже. Такой шаг можно было бы назвать попыткой надавить на Китай перед переговорами, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но, по его словам, глава Белого дома таким образом послал сигнал скорее не Пекину, а Москве: «Если за ним что-то стоит — намерение и подготовка — это многое изменит в международной атмосфере. Другое дело, что давление на Китай таким образом малоэффективно, потому что с КНР у США другой характер отношений. Военно-стратегический элемент там, конечно, есть, но на первом плане не он, а именно торгово-экономические и технологические темы.

Поэтому, скорее тогда уж это можно считать ответом на заявление российской стороны об испытаниях "Буревестника", "Посейдона". Но здесь ничего не понятно, потому что он сказал, мол, раз другие делают, то и мы будем. Ядерных испытаний никто не проводит с начала 1990-х. Что он имеет в виду, неясно. Если испытания ракетных технологий, то это несколько другое, и, наверное, американцы их проведут. Если же все же он действительно подразумевает испытательные ядерные взрывы, это серьезный сдвиг.

Российская сторона неоднократно говорила, что мы сами первые никогда не собираемся возобновлять ядерные испытания, но если кто-то это сделает, имея в виду США, то, конечно, мы тоже. Поэтому здесь трудно пока понять, что имеет в виду Трамп. Кроме всего прочего, он сказал, что поручает Пентагону провести эти испытания.

Насколько я знаю, их в Соединенных Штатах проводит не Пентагон, а Минэнерго. Но, возможно, Трамп не в курсе этого».

Си Цзинпинь также сделал заявление по итогам переговоров. По его словам, Китаю и США следует поддерживать диалог на всех уровнях, чтобы углублять взаимопонимание. Он добавил, что у двух стран хорошие перспективы в совместной борьбе с нелегальной иммиграцией, телефонным мошенничеством, и отмыванием денег. Кроме того, Пекин и Вашингтон могут эффективно сотрудничать в сферах искусственного интеллекта и противодействия инфекционным заболеваниям.

Никита Путятин, Александр Рассохин