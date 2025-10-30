США может потребоваться 36 месяцев для возобновления программы ядерных испытаний

США потребуется 36 месяцев, чтобы возобновить подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде. Об этом «РИА Новости» заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«У Соединенных Штатов нет технических, военных или политических оснований возобновлять взрывные испытания ядерного оружия впервые с 1992 года»,— полагает господин Кимбалл. Он отметил, что считает решение президента Дональда Трампа о новых испытаниях «безрассудным». Эксперт также отметил, что США обязаны соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Страна подписала его в 1996 году, но так и не ратифицировала. По словам Дарела Кимбалла, с начала действия моратория ядерные испытания проводила только Северная Корея.

Сегодня Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Позднее он пояснил: такой приказ отдан, потому что «все проводят ядерные испытания».