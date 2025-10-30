CBS: США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для устрашения Китая

США могут нанести точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море для «демонстрации силы» Китаю, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Как отмечает канал, пока точно неизвестно, состоится ли операция, потому что военные действия «могут быть легко отменены в последнюю минуту».

По данным CBS, Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США на этой неделе «без лишнего шума» отдало приказ дать ответ на «недавнюю агрессию Китая». В случае осуществления запуска неизвестно, «на какие цели будет наведена HIMARS», но операция призвана продемонстрировать «намерение Вашингтона противостоять расширяющемуся присутствию Пекина в регионе», передает канал.

В сентябре Китай обвинил Филиппины в создании опасной ситуации у рифа Хуанъянь (Скарборо) в Южно-Китайском море. Это спорная территория, которую КНР считает своей и с 2012 года ведет там патрулирование кораблями береговой охраны. На риф также претендуют Филиппины. В середине октября береговая охрана КНР протаранила филиппинское судно в Южно-Китайском море. США не разделяют претензии Китая на архипелаги в этом море.