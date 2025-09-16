Китай обвинил Филиппины в создании опасной ситуации у спорного рифа

Действия Филиппин привели к столкновению судов в акватории у спорного рифа Хуанъянь (Скарборо) в Южно-Китайском море, сообщило Управление береговой охраны (УБО) Китая. Информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел сегодня. По данным УБО, Филиппины направили к рифу более десяти судов. Китайская морская полиция приняла «меры по обеспечению контроля», в том числе устные предупреждения, ограничение передвижения и водометы. Несмотря на это, одно филиппинское судно протаранило катер УБО.

По словам представителя управления Гань Юй, Филиппины «проявили непрофессионализм и создали опасную ситуацию». «Преднамеренные нарушения и провокационные действия филиппинской стороны носят серьезный характер»,— прокомментировал он в соцсети WeChat (цитата по ТАСС).

Риф Хуанъянь — это спорная территория в Южно-Китайском море, которую Китай считает своей и с 2012 года ведет там патрулирование судами береговой охраны. На риф также претендуют Филиппины.

В районе рифа в этом году произошло уже несколько ЧП. В августе два китайских корабля столкнулись там во время преследования филиппинского судна. В том же месяце ВМС КНР вытеснили эсминец США из акватории рифа.