Береговая охрана КНР протаранила филиппинское судно в Южно-Китайском море

Корабли береговой охраны Китая в воскресенье применили мощные водометы, затем протаранили и слегка повредили стоявшее на якоре филиппинское судно. Инцидент произошел у острова в Южно-Китайском море. Об этом в понедельник сообщила Associated Press по итогам брифинга представителя береговой охраны Филиппин коммодора Джея Тарриэлы.

Корабль береговой охраны Китая с бортовым номером 21559 выстрелил из водомета прямо в судно BRP Datu Pagbuaya, а затем протаранил корму рыболовецкого судна за три минуты до захода солнца. Как сообщается, среди экипажа пострадавших нет. Инцидент имел место близ оккупированного Филиппинами острова Титу в ходе очередной вспышки территориальных споров с участием Манилы, Пекина и еще четырех стран региона. Еще два филиппинских рыболовецких судна были обстреляны из водометов в трех километрах от острова, там тоже обошлось без пострадавших.

Береговая охрана КНР обвинила филиппинские суда в незаконном заходе в китайские воды близ группы песчаных отмелей, известных как Сэнди-Кей, которые находятся между Титу и китайской базой на искусственном острове Суби. Также китайцы говорят, что шхуны «игнорировали неоднократные суровые предупреждения».

США осудили «агрессивные действия Китая в нарушение международного права» и выразили поддержку Филиппинам, своему союзнику по Азиатскому договору. Посол США в Маниле Мэрикэй Карлсон похвалила филиппинских рыбаков за «огромную доблесть и мастерство перед лицом опасного тарана и применения Китаем ядерного оружия».

Эрнест Филипповский