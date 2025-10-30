Дневной стационар больницы Волчанска разместят в новом здании

В Волчанске (Свердловская область) дневной стационар, физиотерапевтический кабинет и бригады скорой помощи разместят в новом здании, сообщили в минздраве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение было принято по итогам рабочей поездки заместителя губернатора, министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой в медучреждения на севере региона. Она сообщила, что так как большинство жителей Волчанска проживает вокруг микрорайона, где расположен медгородок, то в этом периметре поставят либо модульное здание, либо будет куплено соседнее. «В Волчанске я заехала в здание, которое признано аварийным. Аварийное здание нет смысла восстанавливать, его нужно только сносить»,— сказала Татьяна Савинова.

В ходе поездки она также посетила больницы Карпинска, Североуральска и Серова.

Напомним, в течение года при федеральной поддержке в Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию рекордное количество медицинских учреждений — всего 143 объекта.

Ирина Пичурина