В Уфе выставили на торги очередной участок недостроенного ЖК «Московский»

Фонд развития территорий выставил на аукцион земельный участок с недостроенным домом в жилом комплексе «Московский» на уфимской улице Сун-Ят-Сена. Многоэтажный дом на этой территории строила компания «Зеленая Роща», входящая в группу «Госстрой» бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова.

В ЖК «Московский» аффилированные с «Госстроем» фирмы возводили четыре многоэтажных дома, однако реализовать проект не смогли, что стало поводом для уголовных разбирательств. По версии следствия, бенефициар группы компаний Кирилл Бадиков вместе с финансовым директором управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павлом Степановым и бывшим гендиректором ООО «Башнафтатранс» (генподрядчика застройщика) Игорем Тюриным в 2013-2021 годах привлекли для строительства жилого комплекса 2,3 млрд руб. по договорам долевого строительства. Однако, полагают правоохранительные органы, не менее 1,1 млрд руб. были похищены.

В апреле Октябрьский райсуд Уфы приговорил Кирилла Бадикова к пяти с половиной годам колонии общего режима и 1 млн руб. штрафа по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Павел Степанов и Игорь Тюрин получили по трем и четырем годам условного срока и штрафам от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Экс-депутат горсовета с приговором не согласился. 6 ноября в Верховном суде Башкирии пройдет апелляционное заседание по делу.

Начальная цена участка, выставленного на торги, составляет 341 млн руб., его площадь — 0,66 га. Согласно проекту, в здании площадью 16,8 тыс. кв. м планировалось сдать 234 квартиры.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае Фонд развития территорий выставил на торги участок под строительство литера 3 жилого комплекса (здание строило ООО «Городское проекты», входящее в «Госстрой»), имущество выкупил специализированный застройщик «Новое время-3» за 770 млн руб. Участок с долгостроем фирмы «Литер 4» за 490,3 млн руб. выкупил спецзастройщик «Новое время — 4».

