Премьер Словакии Фицо отказался финансировать военные расходы Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не подпишет никаких гарантий, чтобы его страна «ни одним центом» не поучаствовала в финансировании военных расходов Украины в 2026-2027 годах. Он сообщил, что созовет внеочередное заседание правительства по этому вопросу. Слова господина Фицо передает агентство Tasr.

Накануне Politico сообщало, что Венгрия намерена объединиться с Чехией и Словакией в «антиукраинский альянс». Такое объединение может быть создано до саммита лидеров стран ЕС в декабре этого года, и оно может существенно затруднить усилия Евросоюза по оказанию финансовой и военной поддержки Украине, отмечает издание. При этом господин Фицо прежде «воздерживался от официального союза с венгерским лидером по конкретным направлениям политики», а миллиардер Андрей Бабиш, партия которого победила на прошедших выборах в Чехии, еще не успел сформировать правительство.