На прошедших в воскресенье парламентских выборах в Чехии победу одержало оппозиционное движение ANO экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша. Это стало одной из главных тем, которые обсуждают сегодня мировые медиа. Эксперты напоминают, что господина Бабиша давно называют «чешским Трампом» (и он всячески поддерживает этот имидж), объясняют его победу обещаниями сократить помощь Украине и предрекают, что на посту премьер-министра Андрей Бабиш будет приносить ЕС столько же хлопот, сколько Виктор Орбан и Роберт Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чешский политик Андрей Бабиш празднует успех своей партии на парламентских выборах (4 октября 2025 года)

Фото: David W Cerny / Reuters Чешский политик Андрей Бабиш празднует успех своей партии на парламентских выборах (4 октября 2025 года)

Фото: David W Cerny / Reuters

«Чешский Трамп», олигарх-популист, готов вернуться в качестве премьер-министра

Четыре года назад Чешская Республика проголосовала против своего популистского, богатого, скандального премьер-министра, известного как «чешский Трамп».

Сейчас, повторяя возвращение самого президента Трампа, Андрей Бабиш собирается снова стать премьер-министром… Как и господин Трамп, 71-летний господин Бабиш скорее заинтересован в трансакционном подходе к отношениям с Европейским союзом, чем в каких-то радикальных изменениях во внешней политике. И, как господин Трамп, он, как ожидается, постарается не делить бремя поддержки Украины со своими европейскими партнерами, а переложить его на них.

Чешский Трамп победил на выборах. Снова

Даже притом что все большее число 11 млн граждан Чешской Республики испытывает проблемы с тем, чтобы свести концы с концами, страна приняла почти 400 тыс. украинских беженцев… Это оказывает сильное давление на жилье, школы и социальные службы. Многие чехи считают, что украинцы получают слишком много помощи… Это ослабление чувства солидарности может стать проблемой для Украины.

Популист Бабиш победил на парламентских выборах в Чешской Республике

В политическом смысле для страны наступил переломный момент: бывший премьер-министр Бабиш и его движение ANO блистательным образом вернулись к власти после поражения на выборах 2021 года. Бабиш в своей предвыборной кампании опирался на гнев, недовольство и разочарование войной. Он объявил, что сократит финансовую помощь Украине и сделает проблему роста стоимости жизни в стране своим приоритетом. Его девиз: «Чехия должна в первую очередь думать о себе».

Триумф Бабиша в Чехии заставляет ЕС волноваться

Европа следила за чешскими выборами с беспокойством. Бабиш пообещал отменить инициативу по поставкам боеприпасов на Украину, бросил вызов планам НАТО по увеличению расходов на оборону и выступил против «Зеленой сделки»… Критики опасаются, что, когда правый миллиардер вернет себе власть, Чешская Республика станет еще одной головной болью для ЕС наряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо... Кампания Бабиша обещала дешевую энергию, увеличение пенсий и приоритет интересов Чехии над украинскими. Его популизм сравнивают с популизмом Дональда Трампа в США.

Партия популиста-миллиардера Андрея Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии

Бабиш, возглавлявший левоцентристское правительство с 2017 по 2021 год, резко сместился вправо в последние годы. Некогда поддерживавший введение евро, он теперь представляет себя евроскептиком и почитателем американского президента Дональда Трампа. Он даже раздает бейсбольные кепки «Сильная Чехия», стилизованные под трамповский лозунг MAGA.

Подготовил Николай Зубов