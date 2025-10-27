Президент Чехии поручил лидеру правой ANO Бабишу сформировать правительство

Президент Чехии Петр Павел поручил сформировать новое правительство лидеру оппозиционной правой партии ANO Андрею Бабишу. По итогам прошедших 3-4 октября парламентских выборов эта политическая сила получила рекордные для страны 35% голосов избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny / Reuters Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny / Reuters

Как сообщила пресс-служба чешского лидера, на встрече Андрей Бабиш сообщил президенту о подготовке коалиционного соглашения и программного заявления будущего правительства, особенно в сферах внешней политики. К концу недели лидер ANO пообещал завершить эту работу.

Андрей Бабиш, уже возглавлявший правительство Чехии с 2017-го по 2021-й годы, говорил о планах отказаться от инициативы по поставкам боеприпасов Украине, в рамках которой с 2022 года чешская сторона поставила более 3,5 млн артиллерийских снарядов. Он также выстказался против предоставления преференций украинским беженцам и критиковал зеленые инициативы Еврокомиссии.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Их полку прибыло».

Лусине Баласян