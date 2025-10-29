В Минэнерго занялись разработкой новых мер борьбы с дефицитом топлива

Минэнерго РФ разрабатывает дополнительные меры, чтобы обеспечить достаточное предложение на рынке топлива. Об этом сообщила пресс-служба министерства, не уточнив, какие именно решения находятся в разработке. Вместе с этим в министерстве надеются на сезонные факторы, которые помогут стабилизировать ситуацию, а также на «дальнейшее формирование запасов» горючего.

В ведомстве добавили, что цены на бензин на прошлой неделе выросли не так сильно, как до этого. Динамика наблюдается как на АЗС, так и на бирже. Этому помог запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, считают в министерстве. «Высвобожденные объемы топлива в приоритетном порядке направляются на внутренний рынок»,— передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Как узнал «Ъ», для стабилизации топливного рынка правительство может создать секцию биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей. Аналитики полагают, что это может упростить доступ к топливу, но требует решения инфраструктурных и технических вопросов. Минэнерго также поручено разработать меры, которые обяжут нефтекомпании направлять на переработку не менее 40% сырья с последующей поставкой на внутренний рынок.

