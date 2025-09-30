Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Правительство России продлило действие запрета на экспорт бензина для всех участников. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

Запрет на вывоз автомобильного бензина будет действовать до 31 декабря 2025 года и коснется всех участников рынка, включая производителей. Действовавший ранее запрет заканчивался в октябре.

Для дизельного топлива, судового топлива и других видов газойлей введен запрет на экспорт, но только для компаний, не являющихся производителями. Это включает топливо, приобретенное на биржевых торгах.

С 1 марта в России введено эмбарго на экспорт бензинов для непроизводителей. Из-за роста цен на нефтепродукты правительство ввело запрет для компаний-производителей — на август, а затем продлило его на сентябрь.