Глава Jazeera Airways назвал условие передачи самолетов в «мокрый лизинг» российским перевозчикам

Гендиректор Jazeera Airways Баратан Пасупати в интервью «Ъ» оценил перспективы сделок по «мокрому лизингу», при котором иностранная авиакомпания будет готова предоставить российским перевозчикам свои самолеты. Самолеты при таком виде лизинга передаются другой авиакомпании во временную аренду вместе с экипажами.

Фото: Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ Баратан Пасупати

По словам топ-менеджера, для такой сделки авиакомпании потребуется разрешение лизингодателей и страховых компаний. Получить их согласие, уточнил господин Пасупати, будет невозможно без подтверждения официального обслуживания самолетов в РФ. Отвечая на вопрос корреспондента «Ъ» означает ли это отказ от перспективы передачи самолетов, гендиректор Jazeera отметил, что пока не изучал этот вопрос.

Официальное обслуживание иностранных самолетов в России, как и поставки лайнеров, с февраля 2022 года запрещены из-за санкций ЕС и США против гражданской авиации РФ.

Российские власти разрешили российским авиакомпаниям брать самолеты в «мокрый лизинг» у иностранных перевозчиков в апреле 2025 года. Ни одна зарубежная авиакомпания пока не согласилась на передачу своих воздушных судов в РФ.

Мокрый лизинг между российскими авиакомпаниями разрешен с сентября 2024 года. Первым подобную сделку в конце 2024 года совершил «Аэрофлот», который арендовал у iFly три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем.

