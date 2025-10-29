На должности топ-менеджеров активов «Эксойл» в Черноземье пришли управленцы из «Эфко»

Генеральным директором липецкого маслозавода ООО «Черноземье» (является структурой «Эксойл групп» Карена Ванецяна) назначен Михаил Смирнов. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ. На этой должности он сменил Алексея Кислицына, который руководил компанией с мая этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile.ru, с января 2023 года по июль 2025 года господин Смирнов возглавлял компанию «Тольяттинский комбинат пищевых продуктов» (входит в один из крупнейших производителей продуктов питания в стране — белгородской ГК «Эфко»). При этом о покупке ООО «Черноземье» белгородская группа не заявляла.

Также сменился руководитель на маслозаводе в Воронежской области, зарегистрированном под юрлицом ООО «Масленица» (производит растительные масла под брендом «Олейна» и Ideal). На смену Анне Ивановской пришел Александр Родченко, который одновременно работает и гендиректором ООО «Эфко-Слобода» с октября 2024 года.

Группа «Эфко» приобрела 100% ООО «Агроинвест», которое контролирует ООО «Масленица», в начале сентября. До этого АО «Эфко продукты питания» контролировало долю лишь в 31,4%, которая перешла к нему в апреле этого года. Продавцом актива выступила «Эксойл групп» Карена Ванецяна.

Воронежкий маслозавод пробыл в собственности у господина Ванецяна менее трех лет: он приобрел его у американской агропромышленной компании Bunge в феврале 2023 года. Это было последнее производство группы в России, которая сокращала свое присутствие в стране с 2021 года.

Анна Швечикова