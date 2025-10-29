Чистый убыток «Газпрома» к октябрю сократился почти вдвое

Чистый убыток ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) в январе-сентябре составил 170,3 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по РСБУ. Компания сократила убытки на 45% — в прошлом году потери компании составили 309,1 млрд руб.

Выручка осталась на том же уровне — 4,2 трлн руб., выручка от реализации газа выросла на 3%. Себестоимость продаж сократилась на 12% (3,0 трлн руб. против 3,4 трлн руб.), себестоимость реализации газа упала на 23%. Валовая прибыль выросла на 50% — до 1,259 трлн руб. От продаж «Газпром» получил 195 млрд руб., тогда как год назад понес убытки — 276 млрд руб. Убыток от налогов составил 276,15 млрд руб. против 558,1 млрд руб. в 2024 году.

«Газпром» стал убыточным 2023 году — впервые с 1999 года. Прошлый год «Газпром» закончил с убытком больше 1 трлн руб. По итогам первого полугодия 2025-го компания сократила убыток по РСБУ в 45 раз.