Премьер Катара назвал нарушение огня в секторе Газа ожидаемым

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани сообщил, что Доха пытается убедить палестинское движение «Хамас» сложить оружие. Он добавил, что нарушение прекращения огня, которое произошло в секторе Газа накануне, было ожидаемым.

«К счастью, я думаю, что основные стороны — обе — признают, что прекращение огня должно соблюдаться, и они должны придерживаться соглашения»,— добавил господин Аль Тани (цитата по Al Jazeera). Он также сказал, что власти Катара пытаются подтолкнуть к разоружению не только «Хамас», но и другие палестинские группировки.

28 октября в городе Рафах на юге сектора Газа произошла перестрелка между «Хамасом» и израильскими войсками. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился «нанести мощные удары» по анклаву. После этого ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по нескольким городам сектора Газа. Погибли как минимум 30 человек.

