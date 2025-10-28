Нетаньяху приказал армии Израиля нанести мощные удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по сектору Газа. Ранее на территории анклава произошла перестрелка между палестинским движением «Хамас» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военным немедленно нанести мощные удары по сектору Газа»,— написано в заявлении канцелярии премьер-министра (цитата по AFP).

Ранее, как пишет The Times of Israel, «Хамас» открыл огонь по израильским военнослужащим. Инцидент произошел в городе Рафах на юге сектора Газа. ЦАХАЛ открыл ответный огонь.