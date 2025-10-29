Сделка по Газе сбивается с ритма

Президент США Дональд Трамп оправдал возобновившиеся атаки Израиля на сектор Газа, заявив, что убийство военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует ответных мер. Вечером во вторник, 28 октября, еврейское государство предприняло десятки ударов по позициям группировки «Хамас», несмотря на действующий примерно три недели режим прекращения огня. Поводом для этого стало смертельное нападение на одного из резервистов. К утру 29 октября наступило затишье, однако руководство Израиля, судя по всему, все равно продумывает меры давления на палестинских боевиков, включая расширение подконтрольной ЦАХАЛу территории.

Израильская бронетехника на границе с Газой

Фото: Ammar Awad / Reuters Израильская бронетехника на границе с Газой

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израиль вправе наносить ответные удары, если радикальная группировка «Хамас» убивает военных ЦАХАЛа во время режима прекращения огня. Такое мнение президент США Дональд Трамп, разъезжающий на этой неделе по странам Азии, высказал, общаясь с журналистами на борту «номер один». «"Хамас" — лишь малая часть мира на Ближнем Востоке, и им приходится вести себя прилично. Они сказали, что будут вести себя хорошо, и если будут вести себя хорошо, то будут довольны, а если не будут вести себя хорошо, то их уничтожат»,— заявил американский лидер.

Пока что боевики «Хамаса», как показали события 28 октября, повели себя нехорошо.

В этот день боевики движения обстреляли бойцов ЦАХАЛа противотанковыми ракетами в окрестностях города Рафах на юге сектора Газа, в результате чего погиб один из бойцов инженерных войск — 37-летний резервист Йона Эфраим Фельдбаум. Уже вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что после консультаций с военными распорядился «немедленно нанести мощные удары по сектору Газа».

Впрочем, «Хамас» отмел все обвинения в причастности к этому инциденту и подтвердил свою приверженность соглашению о прекращении огня. Более того, палестинское движение выдвинуло израильтянам встречные обвинения, обратив внимание на то, что удары по Газе — это «вопиющее нарушение соглашения». «Эта атака является продолжением серии нарушений, совершенных за последние несколько дней, включая нападения, приведшие к смертям и ранениям, а также продолжающуюся блокировку КПП "Рафах"»,— говорится в заявлении хамасовцев.

Утром 29 октября Израиль вернулся к соблюдению «режима тишины» в секторе. «В соответствии с директивой политического руководства и после серии ударов, в ходе которых были поражены десятки объектов террора и террористов в секторе Газа, ЦАХАЛ приступил к возобновлению мер по обеспечению режима прекращения огня в ответ на нарушения со стороны "Хамаса"»,— заявила израильская армия. По ее утверждению, во время краткого возобновления боевых действий военные и разведка атаковали 30 командиров «Хамаса» в секторе Газа.

По словам военных источников, которых цитирует Ynet, последней каплей для руководства Израиля стало видео, снятое в Газе с разведывательного дрона ЦАХАЛа. Оно запечатлело, как боевики «Хамаса» инсценировали 27 октября извлечение останков одного из погибших заложников — Офира Царфати.

Беспилотник заснял, как радикалы кладут останки похищенного в свежевырытую яму, засыпают ее землей, а затем зовут сотрудников Международного комитета Красного Креста, чтобы засвидетельствовать находку. Часть тела Офира Царфати была возвращена домой еще два года назад в результате спецоперации, однако в марте 2024 года оказалось, что в Газе найдены дополнительные фрагменты. Сейчас могилу заложника придется вскрывать в третий раз.

Между тем израильские военные рассматривают дополнительные меры давления на «Хамас», который, согласно сделке с Израилем, должен был вернуть домой живых и мертвых похищенных в течение 72 часов с того момента, как 10 октября в Газе был установлен «режим тишины». По словам источников, которых цитирует Ynet, еврейское государство считает, что ЦАХАЛу необходимо расширить подответственную территорию в Газе к востоку от «желтой линии» — разделительной полосы, к которой отведены части израильской армии. Пока Израиль контролирует 53% территории анклава.

Представители служб безопасности еврейского государства утверждают, что власти могут решиться на «гораздо более жесткие меры» против «Хамаса», если группировка продолжит нарушения. Но что это за действия, не уточняется.

В своем заявлении 29 октября министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что любая попытка атаковать бойцов ЦАХАЛа может спровоцировать еврейское государство на новые диверсионные операции против высшего звена «Хамаса», в том числе за рубежом, как это произошло 9 сентября в столице Катара. «Ни для кого из руководства этой террористической организации нет и не будет иммунитета — ни для тех, кто носит костюмы, ни для тех, кто прячется в тоннелях,— подчеркнул министр.— Любой, кто поднимет руку на солдат ЦАХАЛа, лишится руки. ЦАХАЛ получил указание действовать решительно против любой цели "Хамаса" и продолжит это делать в будущем».

Нил Кербелов