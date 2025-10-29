AFP: минимум 30 человек погибли в результате ударов Израиля по Газе

Минимум 30 человек погибли в результате ударов Израиля по нескольким районам сектора Газа, сообщает AFP со ссылкой на службу гражданской обороны Газы. Ранее было известно о девяти погибших.

Вечером 28 октября армия Израиля нанесла серию авиаударов в городе Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня. Руководство палестинского движения «Хамас» после начала авианалета заявило о приверженности перемирию. «Мы приложили все усилия для возвращения тел»,— добавил один из членов политбюро движения Сухейль аль-Хинди.