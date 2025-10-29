Что известно о беспилотном подводном аппарате «Посейдон»

28 октября российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Что известно об этой системе — в справке “Ъ”.

Беспилотный подводный аппарат был официально презентован Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Значительная часть того послания была посвящена рассказу о новейших видах вооружений.

Президент сообщил, что разработанный в РФ аппарат способен двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок и современных торпед. Владимир Путин отметил, что новейшая система обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и «практически неуязвима для противника», добавив, что она может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит ей поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

22 марта того же года по итогам открытого голосования на сайте Минобороны РФ аппарат получил название «Посейдон», в декабре начались подводные испытания. Работы по аппарату были включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы.

Данные о характеристиках торпеды расходятся. В начале 2019 года ТАСС со ссылкой на источники в ОПК сообщал, что глубина хода «Посейдона» будет превышать 1 км, а максимальная скорость может доходить до 200 км/ч. СМИ сообщали, что Военно-морской флот (ВМФ) намерен поставить на дежурство до 32 таких аппаратов.

В послании к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года Владимир Путин сообщал о прохождении аппаратом «успешных испытаний», анонсировав, что весной 2019-го будет спущена первая подлодка, оснащенная таким комплексом. В тот же день Минобороны РФ показало видео испытаний «Посейдона».

В апреле 2019 года на воду спустили атомную подводную лодку специального назначения «Белгород» — носитель аппаратов «Посейдон». В будущем главным носителем должны стать подлодки серии «Хабаровск». Аппараты «Посейдон» вместе с подлодками-носителями входят в так называемую океанскую многоцелевую систему.

В июле 2022 года завод «Севмаш» передал «Белгород» ВМФ России. В начале 2023 года был изготовлен первый боекомплект «Посейдона» для подлодки.

В послании к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент РФ сообщал, что испытания «Посейдона» завершаются.