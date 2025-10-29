Россия испытала подводный беспилотник «Посейдон», который мощнее «Сармата»

Российские Вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Тесты прошли вчера, сообщил Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка. В госпитале он пообщался с ранеными участниками СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России / РИА Новости Фото: Министерство обороны России / РИА Новости

По словам президента, во время испытаний аппарата впервые была запущена его атомная энергетическая установка, на ней «Посейдон» «прошел определенное количество времени». Владимир Путин подчеркнул, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность российской «самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат"».

Испытания аппарата Владимир Путин назвал «огромным успехом».