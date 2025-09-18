Nvidia инвестирует $5 млрд в Intel

Nvidia объявила о том, что инвестирует $5 млрд в Intel в рамках сделки по совместной разработке дата-центров и чипов для ПК. По условиям соглашения Nvidia получит долю в Intel, заплатив по $23,28 за акцию. Акции Intel на утренних торгах на бирже NASDAQ отреагировали на эти новости ростом на 25%.

В заявлении по поводу сделки Nvidia назвала сотрудничество с Intel исторически важным. Оно «тесно объединяет ИИ-технологии и ускоренные вычисления Nvidia с процессорами Intel и экосистемой x86, представляя собой синтез двух платформ мирового класса». «Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим основу для следующей эры вычислений»,— говорится в заявлении.

Аналитики, опрошенные NBC News, отмечают, что эта сделка — «поворотный момент для Intel». В последние годы, и особенно в текущем, у компании возникли трудности в создании новых разработок, ухудшились финансовые показатели. Акции Intel опустились до самого низкого уровня за последние десять лет, компания провела масштабные сокращения для снижения издержек и объявила о закрытии проектов на миллиарды долларов в условиях роста чистых убытков. Несколько недель назад правительство США купило 10% в Intel за $9 млрд, поддержав компанию. Кроме того, в нее инвестировала $2 млрд компания Softbank. Аналитики назвали все эти инвестиции, включая сделку с Nvidia, «несколькими золотыми неделями для Intel после долгих лет боли и разочарований для инвесторов».

Алена Миклашевская