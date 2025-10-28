Nvidia купит акции Nokia на $1 млрд и поможет с развитием ИИ-продуктов

Nokia Oyj сообщила, что Nvidia намерена инвестировать в финскую компанию $1 млрд. Эта сумма будет потрачена на покупку вновь выпущенных акций Nokia. Кроме того, стороны готовятся заключить соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития искусственного интеллекта (ИИ).

Совет директоров Nokia одобрил выпуск 166,4 млн акций, которые будут приобретены Nvidia по цене $6,01 за каждую. В результате американская компания станет акционером Nokia с долей 2,9%.

Полученный с продажи акций $1 млрд Nokia намерена использовать на развитие технологий и продуктов в области ИИ, опираясь на поддержку Nvidia. Кроме того, чипы американского производителя будут использоваться в сетевом оборудовании Nokia стандартов 5G и 6G.

Кирилл Сарханянц