Арестован бывший директор ГУММиД Андрей Левдиков

Бывший директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков арестован по обвинению в получении особо крупной взятки. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 2 сентября, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствие полагает, что Андрей Левдиков в 2024-2025 годах способствовал победе коммерческой организации в конкурсе на строительство и ремонт дорог в обмен на оплату ремонта квартиры на сумму свыше 7 млн руб. Фигурант был объявлен в федеральный розыск, однако где именно он был задержан, не уточняется.

Ранее по обвинению в превышении полномочий был задержан замруководителя ГУММиД Илья Беба. По версии следствия он угрозами склонил руководство генподрядчика ремонта путепровода у Мызинского моста заключить договор субподряда с компанией собственного отца.

Владимир Зубарев