Дмитриев: санкции на российскую нефть приведут к росту цен на топливо в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что санкции в отношении российских нефтяных компаний приведут к росту цен на бензин в США и снижению объемов поставки нефти во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Полностью заменить Россию невозможно, и это приведет к росту цен на топливо в США. Таким образом, это результат последствий санкций на энергетический сектор России»,— сказал Кирилл Дмитриев на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии (цитата по ТАСС).

22 октября власти США распространили блокирующие санкции на ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Под аналогичными ограничениями уже находились «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Суммарно под санкциями находятся три четверти российского нефтяного экспорта. Президент России Владимир Путин говорил, что новые ограничения существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Президент США Дональд Трамп заявлял, что степень их влияния станет понятна через полгода.

