Суд не удовлетворил апелляцию на арест активов «Южуралзолота»

«Ъ» стало известно, что Челябинский областной суд оставил в силе решение по иску Генпрокуратуры об изъятии активов группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК). Ранее по нему в доход государства передали 33 хозяйственных общества общей стоимостью 225 млрд руб.

Активы принадлежали бывшему вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Как установила Генпрокуратура, экс-владелец ЮГК незаконно завладел группой компаний, а также ОАО «Челябинскуголь» в 2006-2007 годах. Активы и управление компаниями были оформлены на членов семьи и аффилированных лиц.

Константину Струкову также вменяют вывод за границу более 163 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, за эти деньги бывший чиновник покупал недвижимость и яхты, а также строил гостиницы. Новоприобретенное также оформлялось на родственников, которых экс-глава «Южуралзолота» трудоустроил на высокооплачиваемые должности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Константин Струков вложился в женщин».

Никита Черненко