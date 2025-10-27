Экс-глава ЮГК Струков трудоустроил дочь на работу с окладом 13,7 млн рублей

Бывший владелец ПАО «Южуралзолото» Константин Струков формально трудоустроил свою дочь Александру Струкову в ООО УК ЮГК с ежемесячным окладом в 13,7 млн руб. Об этом сообщается в иске Генпрокуратуре к господину Струкову.

Александра Струкова была трудоустроена на должность вице-президента по экономике и финансовому планированию. При этом, как следует из иска, фактически свои служебные обязанности она не исполняла, поскольку проживает в Швейцарии.

Еще одна дочь ответчика, Евгения Кузнецова, стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» и частично ООО «Бизнес-Сити». На полученный доход она приобрела объекты недвижимости: пять коммерческих помещений в Москве площадью 377 кв. м, три нежилых здания, одно здание поликлиники, а также два жилых дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тыс. кв. м.

Всего в иске Генпрокуратуры к господину Струкову и еще восьми физическим лицам значится имущество общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства в 3,5 млрд руб. Это уже третий по иск надзора к бизнесмену. Ранее у него изъяли главный актив — ЮГК, а следом взыскали 3,9 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного при аварии на одном из золотодобывающих предприятий.

Подробнее — в материале «Ъ».