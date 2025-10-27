Константин Струков вложился в женщин

“Ъ” стали известны подробности нового иска, поданного к бывшему вице-спикеру Заксобрания Челябинской области от «Единой России», экс-владельцу ПАО «Южуралзолото» Константину Струкову. Генпрокуратура совместно с ФСБ установила, что часть коррупционных доходов ответчик потратил на покупку дорогостоящей недвижимости, записав ее главным образом на своих родственников. Последних он трудоустроил на высокооплачиваемые должности. В частности, проживающая в Швейцарии одна из дочерей стала вице-президентом в управляющей компанией с окладом 13,7 млн руб., а не появлявшаяся на работе сожительница депутата — заместителем президента с зарплатой 7,5 млн руб. ежемесячно.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

Ответчиками по иску, в рамках которого надзор требует изъять имущество общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства в размере 3,5 млрд руб., помимо миллиардера Константина Струкова проходят еще восемь человек. Это его бывшая жена Людмила Струкова, развод с которой прокуратура считает фиктивным, дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, 22-летняя внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители бизнесмена Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка.

Напомним, что ранее, 11 июля, Советский районный суд Челябинска по иску к господину Струкову обратил в доход государства акции и доли в уставных капиталах 32 хозяйственных обществ, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания ЮГК» (ООО УК ЮГК), владевшего акциями ряда коммерческих предприятий, в том числе крупнейшей золотодобывающей компании России — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»).

Суд установил, что, являясь с 2000 года депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — его вице-спикером, господин Струков нарушил антикоррупционные запреты и ограничения, использовав должностные полномочия и служебное влияние для незаконного обогащения себя и приближенных лиц.

В результате коррупционных нарушений, совершенных в 2006–2007 годах, он, как указывает Генпрокуратура, завладел госпредприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», которые осуществляли добычу угля и рудного золота на территории Челябинской области. Полученную прибыль ответчик использовал для создания группы взаимосвязанных компаний ЮГК, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве электрической энергии, ремонте горно-шахтного оборудования, грузоперевозках, управлении недвижимостью, предоставлении гостиничных услуг, сельскохозяйственном производстве. Они расположены на территории Челябинской, Кемеровской областей, Красноярского, Краснодарского краев, Республики Хакасия, в Крыму. Стоимость их активов составляет 220 млрд руб.

При этом, как установил на основании материалов ФСБ надзор, господин Струков фактически сам владел и осуществлял управление ими, а чтобы скрыть сведения о нем как о конечном бенефициаре, оформил активы и их управление на членов своей семьи и аффилированных лиц.

По данным надзора, выручку от деятельности российских предприятий господин Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. «Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд руб., за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов»,— говорится в новом иске.

В ходе дополнительных надзорных мероприятий прокуратура установила, что часть коррупционных доходов, полученных от эксплуатации подконтрольных ему структур, господин Струков направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости и «иного дорогостоящего имущества», которые распределил среди родственников и доверенных лиц. Они вновь стали их номинальными владельцами.

Так, 46-летний уроженец Южноуральска Алексей Сопка числится собственником коттеджа в городе Пласт Челябинской области, в котором прописан миллиардер Константин Струков. Сам же господин Сопка даже не имеет доступа на территорию домовладения, указывает прокуратура.

Из иска следует, что свою дочь, Александру Струкову, отец формально трудоустроил в ООО УК ЮГК на должность вице-президента по экономике и финансовому планированию с ежемесячным окладом в размере 13 млн 750 тыс. руб. При этом фактически свои служебные обязанности она не исполняла, так как проживает в Швейцарии.

Сожительница депутата Елена Додик стала в управляющей компании заместителем президента по быту, социальным вопросам и взаимодействию с государственными органами. Ей положили зарплату ни много ни мало в 7 млн 525 тыс. руб., хотя на рабочем месте дама не появлялась, проживая в Магнитогорске, где филиал УК ЮГК отсутствует. По данным прокуратуры, фиктивное начисление зарплаты женщинам было направлено на вывод денежных средств предприятия, «которое стало объектом захвата со стороны Струкова в нарушение антикоррупционных запретов и ограничений».

Еще одна дочь ответчика, Евгения Кузнецова, стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» и частично ООО «Бизнес-Сити». На полученный от их деятельности доход она приобрела дорогостоящие объекты недвижимости: пять коммерческих помещений в Москве площадью 377 кв. м, три нежилых здания, одно здание поликлиники, а также два жилых дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тыс. кв. м.

Всего за счет полученной от деятельности предприятий ПАО ЮГК прибыли ответчиками было приобретено 48 объектов недвижимости: 26 земельных участков, 3 объекта незавершенного строительства, 4 жилых и нежилых здания, 7 квартир, 1 нежилое помещение, а также 7 машино-мест, расположенных на территории Москвы (в частности, в престижном районе Хамовники), Московской области (в деревне Терпигорьево, городской округ Мытищи), Челябинской, Оренбургской областей, а также в Бахчисарайском районе Крыма.

Иных легальных источников дохода у ответчиц не имелось, говорится в иске.

В нем отмечается, что «ответчики совершили преобразование активов, полученных в результате коррупционных деяний, в иное имущество», что, согласно решению Конституционного суда от 31 октября 2024 года, является легализацией и влечет их изъятие в казну государства.

Помимо вышеназванной собственности, среди которой 16 транспортных средств, включая 5 автомобилей Mercedes, 4 Porsche и 2 мотоцикла, надзор также просит обратить в доход государства найденные на счетах жены и дочерей господина Струкова в российских банках более 3,5 млрд руб., «полученных в нарушение требований антикоррупционного законодательства».

По ходатайству Генпрокуратуры Пластский городской суд Челябинской области, куда подан иск, уже наложил обеспечительный арест на недвижимость и денежные средства ответчиков. Предварительное слушание пройдет 5 ноября.

Это уже третий по счету иск Генпрокуратуры к миллиардеру. Ранее, 14 октября, тот же суд взыскал с Константина Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК.

