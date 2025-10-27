Генпрокуратура: экс-глава «Южуралзолота» Струков вывел за рубеж 163 млрд рублей

Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Он обвиняется в выводе за границу более 163 млрд руб. Эти средства, по данным ведомства, использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц. Иск подан в Пластский городской суд Челябинской области.

По данным Генпрокуратуры, в 2006-2007 годах Струков незаконно завладел государственными предприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото». Эти активы использовались для создания группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве и других сферах. Компании действовали в Челябинской и Кемеровской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях, Хакасии и Крыму. Общая стоимость активов группы составляет 220 млрд руб.

Как сообщается в иске, Константин Струков регулярно переводил выручку от российских предприятий в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию. Активы и управление компаниями были оформлены на членов семьи и аффилированных лиц. Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 млрд руб. и 3,5 млрд руб. денежных средств.

Подробнее — в материале «Ъ».