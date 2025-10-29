Госстройнадзор продлил разрешение на строительство «Сан-Галли Отеля» до 2028 года

Госстройнадзор Санкт-Петербурга продлил разрешение на строительство «Сан-Галли Отеля» на Лиговском проспекте, 60-62 до февраля 2028 года. Об этом пишет «Деловой Петербург».

ООО «Сан-Галли Отель», связанное с финской компанией EKE, получило разрешение на строительство гостиницы площадью более 16 тыс. кв. м из 298 номеров в конце 2020 года. Закончить возведение отеля планировали до декабря 2023 года.

После начала СВО проект заморозили, а разрешение на стройку продлили до 2026 года. Финский собственник пытался продать проект группе RBI, однако сделку не согласовала правительственная комиссия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что TAVNI и RBI получили разрешения на застройку участка на Обводном канале.

Артемий Чулков