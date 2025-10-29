Росрыболовство по итогам года ожидает экспорта рыбной продукции на $6 млрд

По итогам 2025 года Росрыболовство рассчитывает выйти на экспорт рыбной продукции из России на уровне около $6 млрд. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

На встрече обсудили развитие рыбохозяйственного комплекса страны. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил, что регион к концу года рассчитывает выйти на объем улова в 1,5 млн тонн водных биоресурсов.

«По сравнению с началом 2010-х годов уловы камчатских рыбаков выросли вдвое и составляют в последние три года от 1,5 до 1,8 млн тонн. На 1 октября 2025 года, наш улов это 1,2 млн тонн»,— рассказал господин Солодов.

Владимир Путин на совещании заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки в стране. Он пожаловался, что россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов.

