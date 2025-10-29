Икре прогнозируют рост

Красная икра в ноябре может подорожать минимум на 20%. Этого не исключают опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Оптовики уже переписывают отпускные цены, а бизнес якобы снижает маржу, чтобы сохранить покупательский спрос перед Новым годом. Что происходит на рынке деликатесов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Чем больше улов, тем, по сути, должна быть ниже цена деликатеса. Но красная икра живет по собственным правилам. Между рыбаком и покупателем пять, а порой и семь посредников, делятся собеседники “Ъ FM”. В 2025 году на Дальнем Востоке, по официальным данным, выловили на 44% больше тихоокеанских лососей, чем в прошлом — 335 тыс. т. С учетом объема и коэффициента выхода продукта, в среднем это 4,5% красной икры, по прогнозам, должно получиться 15 тыс. т — на пару тонн больше, чем потребность внутреннего рынка.

Но цены все равно продолжают расти. Причина — отсутствие конкуренции, замечает основатель компании «Курильский берег» Алексей Рудько: «Произошла монополизация, теневые игроки, можно сказать, уже вообще выпали. Самый большой рост произошел, когда ввели санкции, и появился запрет на ввоз красной икры. В основном это были Фарерские острова. У наших производителей исчезла конкуренция, цены начали расти. Плюс ко всему, продолжая экспортировать российскую продукцию, внутренний рынок подравняли под ту цену, по которой икра продается за границу. Восемь лет назад, когда произошло первое подорожание, на самом деле было мало икры, и она с 3 тыс. руб. стала стоить 5 тыс. руб. за килограмм. Но на следующий год, когда ее стало много, она не подешевела, цены остались на уровне 5 тыс. руб. за килограмм».

В 2024 году килограмм красной икры в оптовой закупке еще в начале сезона стоил 8 тыс. руб. В этом за счет объема вылова цены чуть стабилизировались, сейчас это в среднем 7 тыс. руб. Но это самый дешевый вид деликатеса — из горбуши. Ее просто традиционно больше вылавливают. Но в рознице этой разницы практически нет, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк: «Очень сильно давит себестоимость производства. Как подготовка к вылову красной рыбы, так и ее переработка, дальнейшая реализация. Зарплаты у рыбаков являются одними из самых высоких в агропромышленном комплексе. Средняя — порядка 150 тыс. руб.

Объемов гораздо больше, но тем не менее в рознице это практически не ощущается: от 7,5-8 тыс. руб. до 9 тыс. руб. Чем ближе к праздникам, тем цена будет стабильнее, в том смысле, что она вряд ли начнет падать».

Рынок деликатесов меняется, спонтанных покупок бизнес не ждет. Россияне, что ели когда-то черную икру, перешли на альтернативную белую — из трески, щуки, минтая и даже мойвы. За год ее продажи выросли на треть, и столько же примерно потеряла красная икра. Хотя она стала более вариативной, говорит руководитель Евразийского аквакультурного альянса Александр Неврединов: «Маржа бизнеса на икре всегда очень высокая. Оптовые цены стали более волатильными. Максимально они могут достигать 10 тыс., особо ценных видов рыб. Икра горбуши тоже колеблется даже в оптовом звене от 5 тыс. руб. до 9 тыс. руб.

Самая низкая цена — на камчатскую. Рыба часто заходит в реки. Как только она хлебнула пресной воды, сразу у нее резко снижается качество мяса и икры, она белеет. Сахалинская стоит дороже. Магаданская есть, но ее мало. Икра самого низкого качества — в жестяной банке, обычно туда идет второй сорт. Химическая промышленность хорошо научились делать имитированную икру. Или смешивать: 20% настоящей, 80% имитированной икры».

Стоимость икры растет во всем мире. Причина — сокращение добычи и глобальное потепление, что приводит к миграции. Россия не исключение. Росрыболовство предлагает ввести ограничения на вылов красной рыбы на Сахалине, где второй год подряд плохая путина. Мораторий может помочь нересту. Но по итогу отразится на конечной стоимости икры для потребителя.

