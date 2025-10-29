Запуск парома между турецким Трабзоном и Сочи перенесли из-за шторма

Запуск грузопассажирского парома между турецким Трабзоном и Сочи вновь перенесен — на этот раз из-за шторма силой 5–6 баллов. Как сообщил «Ъ-Сочи» источник, первый рейс, намеченный на 29 октября, состоится 5 ноября.

После выхода на линию паром будет выполнять рейсы дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Прибытие в Сочи запланировано на 9:00, обратное отправление — на 20:00. Проживание пассажиров на борту включено в стоимость билета.

Первоначально открытие маршрута ожидалось еще в декабре 2024 года, но сроки неоднократно сдвигались из-за неподготовленности сочинского порта, погодных условий, технических сложностей и совпадения сроков с праздником Рамадан.

На линии будет работать паром Seabridge, рассчитанный на 450 пассажиров и более 200 автомобилей. Время в пути составит около 12 часов. При повышенном спросе оператор не исключает увеличения частоты рейсов.

Последний регулярный маршрут между Сочи и Турцией действовал до 2011 года. Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что круизы на лайнере «Князь Владимир», соединявшем Сочи с Крымом и Абхазией, прекращены из-за повышенной военной угрозы в Черном море. Судно сейчас находится в порту Новороссийска, дальнейшая судьба круизной программы не определена.

Вячеслав Рыжков