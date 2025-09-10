Рыба заметалась на рынок

По итогам лососевой путины производство в России красной икры может вырасти более чем на 30% год к году, до 21 тыс. тонн. Это продиктовано увеличением вылова. Но на рынок пока не поступает достаточно икры для снижения розничных цен. За год продукция подорожала в среднем на 13%, что привело к снижению продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Объем производства красной икры по итогам лососевой путины в этом году может составить 21 тыс. тонн. Такой прогноз приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Год к году показатель вырастет на 31,3%, следует из данных организации. Но это значение окажется ниже на 30%, чем в 2023 году.

Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), с начала путины в этом году было промаркировано более 7,3 тонн соленой красной икры — это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Лососевая путина — период интенсивного промышленного лова тихоокеанских лососей. В Приморском крае он в этом году стартовал 20 мая, в основном регионе добычи, на Камчатке, — 1 июня. Завершается сезон обычно в октябре—ноябре. Президент ВАРПЭ Герман Зверев предполагает, что вылов по итогам путины в этом году составит 330 тыс. тонн, увеличившись на треть год к году. На 1 сентября объем добычи составил 312,7 тыс. тонн.

Удачная относительно прошлогодней лососевая путина прогнозировалась изначально: в нечетные годы вылов обычно выше, чем в четные. По сравнению с 2023 годом объем вылова может сократиться в два раза, отмечают в ВАРПЭ. На тихоокеанских лососей, по данным организации, приходится 90% производимой в России красной икры.

В прошлом году снижение производства красной икры и последовавший рост цен привели к сокращению ее потребления (см. “Ъ” от 16 октября). Сейчас негативная ситуация сохраняется.

Согласно подсчетам «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в июне—августе число покупок натуральной красной икры сократилось на 12% год к году.

Средняя стоимость продукции при этом выросла на 13%, до 9,07 тыс. руб. за кг. На рынок пока не поступает достаточного объема продукции для снижения цен, констатируют аналитики. Хотя в аналитическом центре Рыбного союза в конце августа сообщали о начале сезонного сокращения стоимости продукции.

Часть спроса на красную икру в контексте высоких цен вероятно переориентировалась на имитированную продукцию. Ее покупки летом, согласно «Чек Индексу», выросли на 9% год к году. Средняя стоимость упаковки увеличилась также на 9% год к году, до 522 руб.

Александра Мерцалова