Трамп: США и Южная Корея достигли соглашения по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по сделке с Южной Кореей, касающейся американских пошлин и южнокорейских инвестиций. Соглашение было утверждено на встрече с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном.

«Да», — кратко ответил господин Трамп журналистам, отвечая на вопрос о достижении консенсуса. Деталей он не привел, отмечает AFP.

В конце прошлой недели Ли Джэ Мён сообщил Bloomberg, что параметры и размеры инвестирования, а также «график и распределение убытков и прибыли» оставались спорными вопросами, по которым к тому моменту не удалось достичь соглашения.