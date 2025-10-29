Версия Франции о причастности России к осквернению мемориала жертвам Холокоста в Париже должна быть подкреплена доказательствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «практически всегда» подобные обвинения «остаются голословными и не подкрепленными чем-либо».

Господин Песков отметил, что в отсутствие доказательств все обвинения «бросают тень на тех, кто их оглашает». «Если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Le Monde писала, что во Франции расследуют серию «актов иностранного вмешательства, направленных на разжигание розни и обострение межобщинной розни». В мае в Париже облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, три синагоги и ресторан, в сентябре — подкинули свиные головы к нескольким мечетям. По версии следствия, все атаки были организованы одним и тем же лицом, находящимся в Сербии, уже выдан ордер на его арест. Французские правоохранительные органы подозревают в причастности к инцидентам российскую службу военной разведки (ГРУ).