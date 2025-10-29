Набиуллина ожидает востребованности цифрового рубля в бюджетном процессе

Цифровой рубль будет очень востребован в бюджетном процессе, в том числе в регионах, считает председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она заявила об этом на правительственном часе в Совете федерации.

По словам госпожи Набиуллиной, цифровой рубль помогает экономить на администрировании бюджетного процесса. Она напомнила, что всем региональным и местным бюджетам операции в цифровых рублях станут доступны в 2027 году.

«Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже... Уже сейчас нужно смотреть, какие операции эффективно было бы проводить с цифровым рублем»,— уточнила глава ЦБ (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин в июле подписал закон о поэтапном введении в стране цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты. С 1 сентября следующего года клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут оплачивать покупки цифровыми рублями. Спустя год такую возможность получат клиенты банков с выручкой 30 млн руб. в год, с сентября 2028 года — остальные организации.

