В России утвердили оплату цифровыми рублями и при помощи QR-кода

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России будут поэтапно внедрять цифровой рубль и универсальный QR-код для оплаты. Документ опубликован на сайте правовых актов.

С 1 сентября 2026 года клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут оплачивать покупки цифровыми рублями. Через год такая возможность появится у клиентов банков с выручкой 30 млн руб. за год, говорится в законе. С 1 сентября 2028 года оплата цифровым рублем будет доступна всем остальным.

В законе также уточняется, что банки-участники платформы цифрового рубля будут обязаны предоставить своим клиентам для оплаты специальные QR-коды. Их физлица будут также использовать для переводов юрлицам и ИП.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. ЦБ запустил пилотный проект цифрового рубля в августе 2023 года. Изначально массовое внедрение было запланировано на июль 2025 года, однако впоследствии Банк России перенес сроки.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль внедряется в массы».