Единый QR станет бесплатным

Депутаты предлагают отменить оплату в пользу Национальной системы платежных карт (НСПК) за использование банками универсального QR-кода — такие поправки были внесены в соответствующий законопроект ко второму чтению. Также были перенесены сроки внедрения универсального QR-кода до сентября 2026–2028 годов в зависимости от размера банков и торговых предприятий. Участники рынка считают, что эти изменения являются победой противников эксклюзивного сервиса от НСПК. При этом для торговых точек запуск цифрового рубля будет более сложным, чем для банков, в силу меньших финансовых и организационных возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

10 июля на сайте обеспечения законодательной деятельности были опубликованы поправки ко второму чтению к законопроекту об универсальном QR-коде и цифровом рубле. Согласно тексту законопроекта, НСПК, являющаяся оператором универсального QR-кода, не сможет брать плату за оказание услуги по его предоставлению. Также число организаций, предоставляющих такую услугу, расширено за счет банковских платежных агентов. При этом в документе уточнено, что QR-код не используется в случаях трансграничных переводов.

Вместе с тем предложено перенести более чем на год сроки вступления в силу положений закона. В конце июня Банк России сообщил, что направил соответствующие предложения по переносу сроков внедрения цифрового рубля в Госдуму, однако о переносе сроков внедрения универсального QR-кода тогда речь не шла. В Банке России “Ъ” сообщили, что новые сроки в законопроекте учитывают интересы большинства участников рынка.

Теперь для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) и значимых на платежном рынке организаций сроки внедрения сдвинуты с 1 июля 2025 года на 1 сентября 2026 года, для банков с универсальной лицензией — на 1 сентября 2027 года, а для остальных — на 1 сентября 2028 года. Кроме того, для торгово-сервисных предприятий с выручкой более 120 млн руб. в год (и имеющих счета в СЗКО) вступает в силу обязанность обеспечить оплату цифровыми рублями с помощью универсального QR-кода с 1 сентября 2026 года. Для торговцев с выручкой 30 млн руб. в год срок расчета перенесен на 1 сентября 2027 года, для остальных — на 1 сентября 2028 года. При этом, согласно новому варианту документа, торговые точки с выручкой менее 5 млн руб. освобождаются от обязанности обеспечить оплату цифровыми рублями с помощью универсального QR-кода.

Как пояснил “Ъ” председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, два года — оптимальный период с учетом уже прошедшего тестирования технологии крупными банками. Для небольших банков, по его мнению, основные трудности связаны с высокими затратами на доработку своих IT-систем. Вместе с тем, по его словам, обсуждается возможность создания «при поддержке Банка России универсальных IT-продуктов для интеграции с платформой цифрового рубля либо технологическое партнерство небольших банков с крупными, которое бы позволило малым игрокам использовать инфраструктуру крупных кредитных организаций».

Участники рынка указывают на неоднозначные последствия требований для крупных торговых компаний, имеющих счета в СЗКО, обеспечить возможность расплачиваться цифровыми рублями с помощью универсального QR-кода с 1 сентября 2026 года. По мнению собеседников “Ъ” на платежном рынке, это может подтолкнуть крупных игроков к переходу на обслуживание в другие крупные банки, не являющиеся системно значимыми.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что запрет взимания НСПК платы, может, и не большая, но все же победа противников эксклюзивности QR-кода. Вместе с тем Анатолий Аксаков полагает, что предоставление универсального QR-кода банкам на бесплатной основе «оптимизирует издержки банков и торговых компаний и простимулирует широкое внедрение сервиса».

Ранее альтернативный вариант оплаты по QR-коду предлагал консорциум банков, в который вошли Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк. В консорциуме “Ъ” сообщили, что вне зависимости от конфигурации законопроекта будут продолжать «развитие инновационных платежных решений, так как именно крупнейшие банки обладают необходимой для этого экспертизой и ресурсами». При этом там отметили, что «построение любой технологии должно быть на конкурентной основе рынка».

В то же время, по мнению господина Прохорова, перенос сроков по внедрению цифрового рубля очень сильно похож на откладывание проблемы «в долгий ящик». В целом, по его мнению, для торговых предприятий запуск цифрового рубля будет более сложным по сравнению с банками в силу меньших финансовых и организационных возможностей.

Максим Буйлов