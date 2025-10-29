МИД РФ рассчитывает, что Литва не станет блокировать транзит через Калининград

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационным предложение Литвы закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград. МИД РФ рассчитывает, что литовские власти не пойдут на этот шаг.

Госпожа Захарова напомнила, что Литва обязана обеспечивать беспрепятственный транзит в Калининградскую область и из нее, в том числе в рамках совместных заявлений России — ЕС от 2002 и 2004 годов. В МИД также заверили, что российская сторона «при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона».

«Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг»,— прокомментировала Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа предложил ограничить транзит через Калининградскую область из-за контрабанды из Белоруссии. По его словам, метеозонды используются для переброски сигарет, что угрожает безопасности полетов. Вильнюсский международный аэропорт трижды закрывали за последнюю неделю. Кремль после этого заверил, что Россия обеспечивает бесперебойные коммуникации с Калининградом.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Пошло оно все паромом».